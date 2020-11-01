【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 11 月昆蟲又是慘淡收埸，還好將有兩個新 NPC 加入，有新活動才保持人氣。11 月狼蛛回到北半球，再次成為刷錢對象，而玩家今個月要收入圖鑑的只有豆娘，不過你又能否分到豆娘和一般的蜻蜓有什麼不同呢？

👇👇👇《動森》11 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 27 種，3 種為 11 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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狼蛛捕捉方法或自製「狼蛛島」的方法應該大部分玩家都知道，所以就不再重複。11 月加入到北半球的豆娘，成為難得的新品種，當然要特別提一下。

在《動森》中，豆娘的出現率高，但大家有沒有覺得牠和其他蜻蜓有很大分別，而這一點《動森》也能反映出來。豆娘前後翅膀的大小和形狀相若（其他蜻蜓前後翅膀相異），所以看上去體態比較優美，成為昆蟲愛好者熱愛觀察的對象，《動森》中的豆娘完滿反映其特點，又不得不讚賞一下遊戲設計的嚴謹。

👇👇👇10 種將在 12 月於北半球消失的昆蟲👇👇👇

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【火影跑變禰豆子跑動漫迷有代溝】講起「火影跑」，有睇開日本動漫的朋友腦海應該即刻浮現了一個頗為「中二病」的動作，就是跑步時雙手張開向左右或向後擺、拼命衝刺的姿勢。之所以名叫「火影跑」全因《火影忍者》（狐忍／NARUTO）中的忍者們均以此跑姿追逐。想不到，現代的年輕動畫迷已不會稱這中二動作「火影跑」了。

👇👇👇歷代ACG作品「火影跑」角色盤點！開山祖師竟是牠！？👇👇👇

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