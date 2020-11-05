【PS4 Control】在歐美受一致好評、香港也有玩家認識的射擊遊戲《Control》，推出亞洲完全數量限定版，究竟當中包含甚精美紀念品？即睇《香港01》科技玩物頻道為大家開箱！

《Control》的一大特色是致敬網上集體創作活動「SCP基金會」（一般簡稱SCP），如果不知道什麼是SCP可到維基百科相關條目了解。

回說限定版本身，包裝極有心思，「公事喼」般的收納盒十分精美。至於內裡附送的精品，其中一件非常實用，另一件則超有心思！按圖放大《Control》完全數量限定版開箱👇👇👇

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PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇

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詳細介紹請點擊：PS5首發遊戲全27款一文睇清 蜘蛛俠2／COD／Demon’s Souls水準高