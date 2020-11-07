《男兒當入樽 SLAM DUNK》櫻木、三井等湘北隊員都有些微不足處，令角色更人性化；最近有人寫長文分析流川楓是努力的天才，又指他是近乎完美的存在，並直接將文章hastag《入樽》作者井上雄彥，不過這位大師竟親口解釋，流川楓的弱點是什麼！

多媒體文化網頁Real Sound記者満島エリオ，最近發表了一篇『SLAM DUNK』流川楓展示出天才的生活方式，以及帶給櫻木花道的影響。之後有人將之Share上twitter，最終引發原作者井上雄彥親自解釋，他的最大弱點是什麼。

《男兒當入樽》流川楓最大弱點是什麼？24年後井上雄彥親口解答

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同場加映：日本青年嫌《男兒當入樽》太Out？

《男兒當入樽》中安西教練一句：「現在放棄的話，比賽就完了。」這句經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。《入樽》雖然是「神作」，年輕一輩未必人人欣賞？

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