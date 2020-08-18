撰文：鍾世傑
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井上雄彥名作《男兒當入樽》中安西教練一句：「如果現在放棄，比賽就完了。」這句經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。《入樽》雖然是「神作」，但年輕一輩未必人人懂得欣賞。
日本人氣主持加藤浩次，早前在節目請來20歲、40歲兩組嘉賓，互數「長輩／後輩」難頂行為。有新世代就投訴，長輩用他們沒看過的「神作」漫畫、電影內容說教：「不了！我唔睇《男兒當入樽》！」
👇《男兒當入樽》🏀 世代之爭全圖解👇
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舊動漫電影幾正也好，未看過也不是罪吧，長輩是否也應該多留意近代流行作品？其實在《入樽》以外，還有很多經典勵志對白：
👇推介！《入樽》以外 10句有新有舊動漫勵志對白👇
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其實不分年齡，推介心愛作品時宜站在同好share心態角度出發，不應用長輩「教精你」的高姿態硬塞。
👍同場加映：剎那「我就是高達！」阿寶「人類總是…」20大Gundam經典名句👍
《機動戰士高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）可說是近10年最成功的「高達金句」，加上阿寶馬沙向來是「高達金句王」，齊睇20大高達經典對白。
想睇晒20句高達經典對白?（請點擊連結）:「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句
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