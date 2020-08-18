井上雄彥名作《男兒當入樽》中安西教練一句：「如果現在放棄，比賽就完了。」這句經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。《入樽》雖然是「神作」，但年輕一輩未必人人懂得欣賞。

日本人氣主持加藤浩次，早前在節目請來20歲、40歲兩組嘉賓，互數「長輩／後輩」難頂行為。有新世代就投訴，長輩用他們沒看過的「神作」漫畫、電影內容說教：「不了！我唔睇《男兒當入樽》！」