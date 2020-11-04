《鬼滅之刃 無限列車篇》在韓國原來同樣強勢，一套人氣作品有人捧，自然有人踩，韓國那邊的《鬼滅》網上爭議同樣盛況空前！最爆的話題就是「呼吸法跟火之神神樂都是源自韓國論」，無論是認真插還是「玩膠」，當中理論都相當有趣，且有認真考證及理論，值得一看。

👉出現了！《鬼滅》韓國起源論 😱

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有讚有彈：支持《鬼滅》韓國粉絲也不少！👇👇

本文情報分別參考韓國，以及日本的分析文章，當中理論完整又深入。公道說一句，韓國網民也不是一面倒踩，其實《鬼滅》的支持者亦不少。

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