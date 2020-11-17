勒索軟件一直令很多企業頭痛，今次竟輪到Capcom中招，而且規模相當大型。事件其實發生於11月頭，但Capcom一直不肯屈服就範，駭客於是在近日公開大量機密資料，包括Monster Hunter Rise及Resident Evil 8等情報。

👇CAPCOM被Ragnar Locker駭客公開的1０件機密👇

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（8.）Devil May Cry 2及Umbrella Chronicles的源始碼；更流出三款未公開新作

（9.）第一款是Switch平台目標2月出的「Guillotine」（代號），之後是多平台目標5月出的「Reiwa」（代號）以及一款同是目標5月出、未知平台的多人向射擊遊戲「Shield」（代號）。

（10.）最後更流出Google向CAPCOM支付1000萬美金，來換取RE7及RE8的授權上架、以及Sony支付了500萬美金來取得VR及限時獨佔DLC等。

不過，以上情報就算是真的內部資料，也包括著代號、預定與變數等。

資料來源：Bleeping Computer、CAPCOM、Polygon

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