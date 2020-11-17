【CoD Cold War決勝時刻：黑色行動冷戰】2020年經過較為靜局的9、10月後，來到11月伴隨次世代主機面世，各款大作也相應推出，相信機迷們都開始忙了。在全球各地均極受歡迎的射擊遊戲Call of Duty決勝時刻系列最新作《Call of Duty: Black Ops Cold War》決勝時刻：黑色行動冷戰亦已推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。

注：本文以PS4 Pro遊玩PS4版為準，其他平台/版本所提供之遊戲體驗或有不同。

整體評價和早前試玩相約，如果是系列玩家，有新作推出大概都是「走唔甩」要玩；如果沒怎麼玩過Call of Duty系列，可以看看有沒有朋友想一起入坑玩PVP或是協力打喪屍。

按圖放大CoD Cold War決勝時刻冷戰5大優缺點👇👇

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亦可一併參看早前的多人連線試玩報告：

CoD Black Ops Cold War冷戰｜連線模式試玩報告：超快節奏夠爽！

同場加映：PS5發售前官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

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詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？