撰文：賴浩然
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【FGO／Fate Grand Order】FGO日版近日更新加入新從者梵高，原是印象派名畫家的他也逃不過「魔掌」變成可愛女性。因為女角都很常被同人繪畫，更會登上Google圖片搜尋首頁。有日本網民就擔心可能是Google Search首頁看到梵高畫作的最後一日了。究竟FGO角色影響歷史人物有多深，一齊看看：
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【PS5 評測】新世代主機 PS5 快將在11月19日於香港推出，編輯部就先取得了 SIEH 的測試用主機。相信很多有意購買的玩家都好多問題想問，以下同大家一次過解答：
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