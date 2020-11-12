【FGO／Fate Grand Order】FGO日版近日更新加入新從者梵高，原是印象派名畫家的他也逃不過「魔掌」變成可愛女性。因為女角都很常被同人繪畫，更會登上Google圖片搜尋首頁。有日本網民就擔心可能是Google Search首頁看到梵高畫作的最後一日了。究竟FGO角色影響歷史人物有多深，一齊看看：