時代廣場開3000呎扭蛋場　鬼滅/高達/比卡超/小新/款式與日本同步

遊戲動漫
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【時代廣場 BANDAI GASHAPON Capsule Lab】《鬼滅之刃》跟《新世紀EVA》旺角開展覽，而人人都愛玩的BANDAI角色扭蛋，亦會由11月21日至2021年1月３日，於銅鑼灣Time Square 開設期間限定3000呎扭蛋限定店，11月尾比卡超／12月高達蛋率先到貨，還有經典款式回顧。

👇鬼滅新舊蛋有齊 12月高達EXCEED MODEL蛋率先發售

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👇同場加映：MK朗豪坊 有EVA / 鬼滅 / 海賊王展

繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

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👇同場加映：銅鑼灣 Hot Toys新店睇玩具兼打卡

HotToys 「HT20THPlus」20週年限定店已在銅鑼灣Fashion Walk開張，獨賣Iron man Mark XXI MIDAS，更有大量店鋪限定Marvel、星球大戰、DC英雄 Cosbaby！

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👇同場加映：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣　自由2.0有現貨👇

【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

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