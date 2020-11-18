動物森友會/動森｜冬季更新　感恩節/平安夜活動　過Save方法教學

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【動物森友會／動森更新】Nintendo 公布了《動物森友會》將會在 11 月 19 日推出更新。今次也加入大量新元素，如「感恩節」﹑「平安夜」兩個節日活動，以及玩家期待已久的儲存資料轉移（過Save），也將在《動森》「Ver.1.6.0」中更新。想知詳細有什麼新內容玩？放大下圖即看。

👇👇「感恩節」﹑「平安夜」期間限定活動內容👇👇

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👇👇冬季免費更新全新表情﹑髮型👇👇

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👇👇終於可以過 Save！Nintendo 公開兩種過 Save 情況👇👇

👇👇其他冬季免費更新內容👇👇

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資料來源：Nintendo HK

同場加映：PS5首批機災情處處　現花畫面、無限Reboot　附網民解決方案

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👇👇PS5首批機各種問題 & 網民部份解決方案👇👇

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想知PS5嘈唔嘈？是否用到PS4掣？點過Save？PS5 常見15 FAQ　即睇：PS5首批機災情處處　現花畫面、無限Reboot　附網民解決方案

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