【動物森友會／動森更新】Nintendo 公布了《動物森友會》將會在 11 月 19 日推出更新。今次也加入大量新元素，如「感恩節」﹑「平安夜」兩個節日活動，以及玩家期待已久的儲存資料轉移（過Save），也將在《動森》「Ver.1.6.0」中更新。想知詳細有什麼新內容玩？放大下圖即看。

👇👇「感恩節」﹑「平安夜」期間限定活動內容👇👇

+ 2 + 2 + 2

👇👇冬季免費更新全新表情﹑髮型👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇終於可以過 Save！Nintendo 公開兩種過 Save 情況👇👇

👇👇其他冬季免費更新內容👇👇

+ 3 + 3 + 3

資料來源：Nintendo HK

同場加映：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案

PS5在外國各地率先推出，香港也有部份水貨進場。不過大家都知首批機總是比較易出問題，海外玩家遊玩時問題陸續浮現。另一方面有網民亦歸納出一些解決方案，一齊來看看：

👇👇PS5首批機各種問題 & 網民部份解決方案👇👇

+ 35 + 35 + 35

想知PS5嘈唔嘈？是否用到PS4掣？點過Save？PS5 常見15 FAQ 即睇：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案