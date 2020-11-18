作為一個追番少年，要說近幾年的好作品，必然少不了《鬼滅之刃》！鬼滅雖然不是從一開始就有如此龐大的受眾，但是從19話開始，一路所向披靡！趁着這個好勢頭，今年的10月16日《鬼滅之刃無限列車篇》在日本上映，更是在上映的24天後，達到了204億日元的驚人票房，觀看人數高達1537萬次，成功躋身日本動畫電影史前5，數據直逼《千與千尋》！

但在《鬼滅》驚人的票房數據出爐之後，有心之人就開始搞事了。日本狗仔隊就在宮崎駿老爺子家樓下蹲點，正趕上老爺子清理住宅周邊垃圾，狗仔上去就一通問，「您怎麼看《鬼滅之刃》的票房超過《千與千尋》？」、「有粉絲會為了《千與千尋》失去第一的寶座遺憾的」……

老爺子：這種事真無所謂啊，話說我還要清理垃圾啊……

此事一出，《鬼滅之刃》不出意外的被指責了！《鬼滅》：這個鍋，就挺突然的……

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01 《鬼滅之刃》為什麼能火？

· 曾經在「腰斬」的邊緣徘徊！·

《鬼滅之刃》動畫出自同名漫畫，作者是吾峠呼世晴，江湖人稱「鱷魚老師」，2016年開始在《Jump》上面連載，當時封面上的文案是「[超]刺激新作 鬼滅之刃閃亮登場」。

就這？說實話，並沒有想看的慾望……

眾所周知，《Jump》對於新漫畫的審視是非常嚴苛的，大概10期左右看不到火的苗頭直接腰斬，更何況當時的《鬼滅》銷量並不好。在漫畫第16話的附錄裏，鱷魚老師說，「畢竟曾經經歷過許多失敗，所以至今為止我都會懷疑自己到底有沒有從事漫畫家這個行業的資格，即便這樣，我也還想繼續畫下去。」

幸好，最後《鬼滅》險過。

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《Jump》的競爭還在繼續，「末位淘汰」想必大家早有耳聞，然而依舊不温不火的《鬼滅》只能說風險時刻存在，這個時候的鱷魚老師在第五卷的摺頁上寫，「基本上，人生就算努力也不一定會得到回報，如果有，就當作奇跡吧」。

後來《Jump》請到了冨樫義博幫《鬼滅》做宣傳，富堅義博老師在封面上寫道（希望：絕望）=（憎惡：愛情）。其實富堅義博老師讚歎的漫畫有很多，但正巧漫畫來到了劇情高潮部分，蜘蛛山篇，劇情、畫面都達到了一個新的高度，這也成功讓漫畫度過危險期！

至於現在的漫畫銷量，直接上數據吧，前十沒有《鬼滅》我不看！

· 動畫化，嶄露頭角 ·

說到動畫，《鬼滅》能成功離不開緊湊的劇情，可能很多人會在一開始覺得，進展略慢，但是到了高潮才發現，一切都是鋪墊。

關鍵一點，《鬼滅》和大多數熱血漫一樣，離不開家庭、友情的羈絆，但是它的動漫台詞不會讓人感到尷尬，不假大空，這簡直「喜大普奔」，畢竟有長年累月經驗的我們，看見套路劇情、中二台詞，真的會覺得無聊啊！

和漫畫一樣，動畫的高潮篇章在19話，那田蜘蛛山篇，就這個美術效果、畫面流暢度，看着爽歪歪啊！尤其在這個節點上，配合上椎名豪和中川奈美聯手打造的特殊ED，讓人全身酥麻，同時也讓日站君知道，熱血動漫不只有燃向BGM一種選擇，温情向主題曲產生的效果也是大寫的牛啤！

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有多少人是在這集之後，眼含熱淚的補番呢？我先來【舉手jpg.】

其次就是各種有趣的人設：

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不僅僅是主角團，動畫裏的其他人物雖然受到了動畫集數的限制，來不及讓我們深入了解，但每一個角色的背後都有值得探究的故事。

· ufotable，如虎添翼 ·

在劇情、人設的基礎上，推動《鬼滅》動畫成功，ufotable的製作起了相當大的作用。本就擅長3D運鏡的ufotable，在一些大場面、打戲方面可以說是信手拈來，整個畫面也都不全是3D的，和2D結合的方式反而更有逼真的效果，日站君只能說，看《鬼滅》的戰鬥，不僅覺得爽，還是一種享受！

直到最近，日站君看到一篇ufotable談論《鬼滅》的專訪文章才知道，成功哪有那麼容易。

就比如動畫第一集的製作時長有1年之久，因為最初的場景很重要，所以他們會為了合適的場景去外景拍攝。

拍了很多的山，包括一些細小的地方，像是樹林裏樹木的平衡、灌木叢的位置、土壤的外形，這些都是想象無法彌補的部分，如果單單繪製出樹木，根本不能感受到森林的氣息，這些細節在一定程度上都非常有參考價值。

這個過程中，他們一邊摸索一邊做，嘗試了各種各樣的風格，舉個例子，第1個到第100個鏡頭的技術水平都會發生變化，如果做到「果然還是第100個鏡頭好啊」，那前面的99個鏡頭都要配合第100個鏡頭重新調整。

這大概也是耗費1年的原因吧！

漫畫裏，主角團們的呼吸招式就是用浮世繪的方式表現出來的，ufotable在動畫化的時候也特意研究了一些浮世繪作品，所以在畫面上才能呈現出我們看到的，內斂、華麗的美術效果。

這其中還有一段「方向感全失」的畫面，據說，幸好有一位叫巖田的員工，他對建築很熟悉，但一開始也是先簡陋的製作，後來再看時覺得漏洞百出，就慢慢的添一些圖層，一點點的改變，就這個鏡頭的構造和設計，試做了30個版本左右！

當初看的時候，我腦子甚至沒有畫面轉的快，這大概就是大佬吧！

無限城（《鬼滅之刃》擷圖）

02 全員「鬼滅化」！

《鬼滅》從動畫到漫畫的成功，也讓商業界趕上一波潮流。

· NIKE&鬼滅之刃 ·

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鞋面的主體顏色參考了角色的代表色和花紋，經典logo —Swoosh的設計最為巧妙，與角色的呼吸方式相結合，保留了浮世繪風格，最後的設計效果炸裂啊！

· Uniqlo&鬼滅之刃 ·

Uniqlo和《鬼滅》聯名的T恤。

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整體風格從配色體現了每個人物的主題，還有一些經典的圖案和紋樣，看起來非常不錯。

· GU&鬼滅之刃 ·

很多人以為GU是Uniqlo的子品牌，其實他們都是日本迅銷集團下的品牌，不同的是，GU比Uniqlo晚了22年開業，這也導致它在品牌定位上更年輕、新潮，售價上也比Uniqlo要低一點。

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所以這次在鬼滅的聯名款上，會顯得更誇張、更二次元一點。

· 日本&鬼滅之刃 ·

在日本，《鬼滅》更是炙手可熱的聯名對象。

比如今年11月初，與花王聯名推出了「年末大掃除」，兩者之間看似毫無聯繫，但如果把手裏的刀換成掃除工具……打掃衛生瞬間變得燃了！

或者是《鬼滅》和株式會社empty一起，預定12月發售的角色環保袋。

同樣是從代表色出發，相比強調傳統服飾花紋，株式會社的環保袋的設計更趨於潮流、時尚。

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03 我們還有無限的期待！

日站君最近在網絡上看了很多關於《鬼滅》的視頻，覺得總結的非常到位。

在這樣一個快速、信息量巨大的時代，需要爆炸性的畫面吸引我們入坑，但隨之會顯露出作品裏的空虛，《鬼滅》卻不吝嗇時間豐富角色，一步步穩紮穩打到最後高潮篇章的爆發。

《鬼滅》是一部有力量有温暖的作品，畫面的力量、劇情的力量、製作的力量、家人之間的温暖，一切都用它特有的方式詮釋着。這可能也是為什麼動畫完結這麼久，我們的感動依然在的原因。

最後日站君只想在心裏吶喊，鱷魚老師賽高！《鬼滅》賽高！ufotable賽高！

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