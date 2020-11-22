【手遊快評師｜《便娘Collection》】「好玩唔玩，玩屎？」無錯，大家只是被所謂的學識認為大便就是無聊和污穢，其實大便也能是遊戲的內容，而且非常有意義。《便娘Collection》由日本大便學會製作，在遊戲中幫助玩家了解自己的排泄物，關注腸道健康，如果你也察覺排出的大便有點異狀，可能玩這隻《便娘Collection》幫到你一早步發現問題。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇《便娘Collection》（うんコレ）手遊快評👇👇

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👇👇《便娘Collection》（うんコレ）遊戲畫面👇👇

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同場加映：鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌

【鬼滅之刃劇場版無限列車篇】日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他憑片中人物服裝、月亮形狀和位置、大霧的天氣線索，跟歷史紀錄交叉比對，神推斷出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間。

⚠️下圖涉及嚴重劇透，未入場觀影者宜斟酌閱覽⚠️

👇👇👇氣象專家森田正光考據大正年間月齡紀錄！點圖放大睇5點線索推斷《無限列車篇》死鬥發生時間👇👇👇

想知第4﹑5點線索？即睇：鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌