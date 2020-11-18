《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設全港首間官方授權「鬼滅」期間限定店，有12款獨家正版精品賣，另外還有BANDAI Tamashii的玩具figure展出／發售，買玩具還有機會得到《鬼滅》燙金 Postcard。

👇暫時公布12款正版《鬼滅之刃》獨家精品（陸續更新）

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場內有多個打卡位，包括10米長鬼殺隊「九柱」1:1 打卡牆（圖片只能想像圖，跟真正場景有出入），可以跟「岩、戀、風、蟲、炎、水、蛇、霞、音」九柱角色合照。另外還有炭治郎、富岡義勇特製合照相框、「動畫精彩回顧區」等等。

此為台灣限定店概念圖，或跟現場有出入。

👇以下是現場展出及將陸續發售的BANDAI《鬼滅》玩具，買任何兩件現貨，送一張限定版Postcard（送完即止）：

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K11《鬼滅之刃》期間限定店 開放日期：2020年11月27日至2021年1月10日 開放時間：上午11時至下午10時 地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館

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《鬼滅之刃 無限列車篇》精彩的刀劍決鬥令人看得熱血沸騰！日本網民就投票選出18位「最強ACG劍士角色」，究竟《鬼滅》幾位主角排名有幾高？

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👇同場加映：朗豪坊EVA/鬼滅/海賊王展 換九柱紀念品

繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

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👇同場加映：《鬼滅之刃無限列車篇》影評（微劇透注意）

【微劇透影評】《鬼滅之刃 無限列車篇》電影終於在港上映，《香港01》科技玩物記者首日馬上入場，另加13個入場前必讀要點補完劇情。

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完全版文章：《鬼滅之刃無限列車篇》影評｜5大看點平反原作＋入場前補完導讀

入場前不妨看看以下13個關鍵字，保證好睇多一倍！👇👇

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