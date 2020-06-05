【試玩／素組】高達 HG Beyond Global Gundam 幼腰超可動RX-78-2

【試玩速報 開箱素組】《高達》模型 HG 1/144 RX-78-2 Gundam ( Beyond Global ) 最新作已經到手，即睇report review。

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）

為紀念高達模型Gunpla 誕生40周年，繼超豪華的黑盒G40高達後，BANDAI又搞了另一款紀念版模型。全個設定是由BANDAI自己重新做過，不少網民睇完官圖後，不滿是腰太幼，笑言裝不到核戰機😂 ；筆者反而覺得，如果要四四正正的RX-78-2，市面選擇多到玩不完，自己反而想嘗點新鮮感，非常期待！

首先看看模型組件，感覺BANDAI在塑膠混色上又不斷進步，紅／黃／藍／白／灰5色比一般高達模型調得更粉色系，很貼近近年模型作例的風格。

↓↓↓HG Beyond Global Gundam 組件放大睇↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

組裝大約用了2小時，整個過程很順利，輕鬆快捷就完成一款可動性高，像action figure多過模型的新類型RX-78-2。不滿的地方極少，唯獨是雙手組合至上身的join位（見下圖紅圈），竟然要先駁好雙手，才再安裝膊甲，且完成後難以拆除，上色一派要特別小心這個位置。

要先駁好雙手，才再安裝膊甲。（鍾世傑 攝）

另外，HG Beyond Global Gundam 最大特點是沒有PC軟膠關節組件，整個灰色骨架本身就是PS料製成，大大減少組件數目，不過要留意，灰色骨架有些水口位會外露在白色裝甲外，當成一些details位，所以一定要磨得夠清，不能偷懶。

↓↓↓HG Beyond Global Gundam 組裝過程↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

正式把玩，由於連消光／gundam marker也沒有用，可以放心扭！它的可動性比RG還要高，雙手可高舉至貼頭、在胸前交疊，股關節是雙關節，做深蹲都無問題，反而腰部向前彎礙於駕駛倉蓋，活動能力比想像中弱。

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）

↓↓↓HG Beyond Global Gundam 動作示範↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）

前文提過網民不喜歡它的『model身材』，其幼腰、香雞腳身型比例，玩Ka企的確不及一般元祖高達有型。倒不如盡情擺pose去display，出來效果更加帥氣，不過要小心它用料比較輕，做大動作時相當之易倒下來，建議配action base支撐架去玩。筆者自己反而不喜歡它面相太橫太闊，好在自己一屋RX-78、大不了換頭囉。

HG 1/144 RX-78-2 Gundam (Beyond Global) （鍾世傑 攝）