【動物森友會／動森／動物之森攻略】北半球 12 月魚類終於有點生氣，除了全新的品種「西太公魚」外，很多玩家在剛遊玩《動森》時，錯過了的夢幻之魚「遠東哲羅魚」，也會在 12 月回到北半球。如果當時未釣到的話，今個月終於可以讓玩家補回博物館的空位。

👇👇《動森》12 月魚類圖鑑（北半球）／全 31 種，5 種為 12 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇

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12月全新加入到北半球的西太公魚（小魚影），很容易在河川見到（遊戲截圖）

動森在3月剛推出時，就是遠東哲羅魚最後出現在北半球的時間，當時應該有很多玩家未熟習玩法，錯過了釣夢幻魚的時間。來到12月，終於可以再次釣到（遊戲截圖）

【夢幻之魚 遠東哲羅魚】穩釣攻略： 1﹑16:00~9:00 懸崖上出現 2﹑出現機率太低，每次準備20個以上魚飼料比較有效率，要辛苦挖蛤蜊了 3﹑屬大型魚，看到魚影是小型或中型魚可立即再灑魚飼料刷新（如果其他魚已經釣過） 4﹑如果連續投很多魚飼料都是小型/中型魚，可考慮趁右上角未AutoSave前關Game重來，省回魚飼料(不要釣到魚，要小心操作否則可能毀Data，不想冒險不要試) 5﹑看到大魚但沒信心按得準時，可以在牠碰魚餌一刻按Home鍵而非A鍵，緩沖時看看牠有沒有咬下去才決定是否按A

👇👇 白斑狗魚將在 1 月於北半球消失，仍未釣到的玩家要把握最後機會👇👇

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

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