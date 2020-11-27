【日本推特Twitter熱話】日本Twitter最近流行一個hashtag「貼出你最愛的最終回」 （#お前らの好きな最終回晒せ），此tag一出馬上引起網民們分享當年回憶，海量集體回憶隨之湧現。

今次hashtag熱潮中網民們分享的最終回主要是動畫和漫畫，不過也有不少日劇、特攝以及雖然嚴格地說不是「最終回」不過連帶想和人分享的遊戲結局等等。其中以《鋼之鍊金術師》是特別多人分享，不愧是跨越年代的神作，而的確鋼鍊的結局也很是感人，愛德華和雲尼這對青梅竹馬經歷咁多事之後終於拉埋天窗，真係諗返都覺得有啲眼濕濕。

👇 按圖放大日本網民分享最愛的最終回作品 👇

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順便重溫一下元祖數碼暴龍動畫最終回：

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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