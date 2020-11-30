【PS5惡魔靈魂Demon's Souls攻略】PS5在香港正式發售，首發遊戲中除了蜘蛛俠之外，經典動作遊戲《惡魔靈魂》Demon's Souls重製版亦是必玩之作，《香港01》科技玩物頻道現送上遊戲攻略，以下為初心者十大必知重點心得。

由Demon's Souls開始到Dark Souls三部曲和Bloodborne血源詛咒，這些作品因為有一系列和其他遊戲大不同的特色而被稱為「魂系」或「類魂」（Souls-like）遊戲。對系列老玩家來說是駕輕就熟，但如果未曾接觸過魂系遊戲，加上遊戲內提示又不多，可能會有些無從入手、不知道要做什麼才好的情況。以下為遊戲系統及特色講解，以及初心者值得注意的地方。

按圖放大Demon's Souls遊戲初心者十大須知👇👇

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最後再加一個小貼士，就是不要怕死，在死亡中學習是魂系遊戲的基本。不論是Boss的招式或是地圖中「初見殺」的陷阱，都要靠玩家「堆屍」來學習。

被貫穿騎士貫穿的記者

不過記得一點是回復肉身的道具「虛幻神瞳石」不要亂用，雖然它可以幫玩家回復肉身來提升HP上限和召喚靈體助戰，但如果玩家以肉身在關卡中死亡，則會令關卡進一步黑化難度又再提升，很易陷入惡性循環。因此就算死了，也要盡量用靈體狀態來挑戰。

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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