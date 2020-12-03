網上不時有人討論哪個平台的遊戲玩家才是最聰明，今次終於不用再爭論了！因為外國研究機構Royal Panda近日向1,001名遊戲玩家進行智商測試，並詢問受訪者首選平台的取向，統計這些平台玩家的平均IQ（Intelligence Quotient），結果得出手機遊戲玩家的智商竟然最低！另外研究還統計各遊戲的玩家平均智商，發現原來高智商玩家都有在玩這款遊戲！

研究機構分別對1,001名玩家，從語言智力（Verbal Intelligence）、數理能力（Mathematical Ability）、邏輯推理（Logical Reasoning）及視覺推理（Visual Reasoning）四方面測試不同平台玩家的智商。結果顯示，手機遊戲平台玩家平均智商最低，IQ只有99.4。而IQ最高的玩家竟然比手機遊戲玩家高多12分！

👇👇【點圖放大睇】遊戲平台玩家IQ排名係點？邊個平台嘅玩家智商最高？👇👇

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研究也詢問玩家最近遊玩過甚麼遊戲，並統計這些遊戲的玩家平均IQ，發現多遊玩策略類或創意類遊戲的玩家IQ較高，玩休閒類遊戲的玩家IQ則較低，最多人玩的《動物森友會》玩家平均智商只是排第7位！下面總結15款熱門遊戲的玩家平均智商，不知道你平時玩開的遊戲在不在當中呢？

👇👇【點圖放大睇】熱門遊戲平均玩家IQ排名係點？即睇15款遊戲邊款玩家智商最高？👇👇

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