Nokia霉到賣俾富士康　快譯通未執?10個在港紅極一時數碼品牌下場

近日在網上有人討論有甚麼曾經出名的品牌現在已經消失，引起一陣熱議。所謂十年人事幾番新，從前有不少業績輝煌的數碼大品牌，都在近十年因為不敵歷史洪流而被社會淘汰。雖然有些仍然可以轉型，但大多企業都是從此走向下坡。這些被人遺忘的大品牌，你還記得那些？

8、90後最能感受到從千禧年開始的科技轉變，許多曾經紅極一時的數碼品牌和產品，都被後來居上的新興科技產業代替。品牌如Sony Ericsson，十年前推出的經典手機造就了一代回憶；十年後卻消聲匿跡。下面細數10個被港人遺忘的數碼品牌，以及這些品牌的下場，一起回憶這些經典牌子！

👇👇細數10個被港人遺忘的數碼品牌下場，你記得幾多個？👇👇

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同場加映：FB熱玩十年挑戰 盤點30個科技電玩潮流 ICQ/Game Boy成珍貴回憶

Facebook近日瘋傳標籤「#howmuchhaveyouchangedchallenge」，有網民稱為10年挑戰。如果要數科技前後十年甚至二十年對比，正在使用WhatsApp的你，又會否記得ICQ？還有Microsoft Windows又或Pokemon，原來都已有著巨大轉變。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻30個今日科技的前身【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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