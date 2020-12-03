【手遊快評師｜《我的英雄學院：最強英雄》】《我英》的正版授權手機遊戲，本來以為 3D 動作遊戲沒什麼大驚喜，沒想到這一隻動漫 IP 作品能看出其製作的認真。《我的英雄學院：最強英雄》在 PVE 和 PVP 的戰鬥都有驚喜，各角色戰鬥技能和動作都還原了動漫設定，《我英》Fans 一定不能錯過。（爆豪好難抽！！！）

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

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同場加映：2020手遊Top 20！Google Play選年度佳作 《原神》以外更多選擇

2020年快將完結，今年你玩過幾多款手機遊戲？Google Play 香港發表了2020年度最佳排行，愈被罵愈多人玩的《原神》成最大贏家！一齊睇睇TOP 20 手遊名單，盡快DL所有錯過了的好game。

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想知最佳休閒遊戲Top5是什麼？即睇：2020手遊Top 20！Google Play選年度佳作 《原神》以外更多選擇