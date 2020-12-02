日本漫畫文化影響香港多年，但你知道這些刊載在少年刊物的創作中，有不少充滿熱血、夢想或是男性取向的超熱門的作品，其實都出自於女作家的筆下嗎？

在性別刻板印象下，日本有不少出版社仍認為少年漫畫，掛女作者名會不賣座，因此有不少傑出的女作家，為此改取比較中性、或男性化的筆名，讓人難看出其性別，今天就讓《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，哪些超熱門的少年漫畫，其實是女生畫的吧！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月28日至2020年11月26日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女作者少年漫畫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】