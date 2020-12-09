【《鬼滅之刃》成 Google 10 大電影之一】Google 每年年尾都會公布各地的搜尋關鍵字，近年更會劃分不同類別，而來到 2020 年，「Google 搜尋10 大熱爆電影」名單當中，居然有 3 套動畫可以擠身 10 強，還打敗了《麥路人》！？

《天能TENET》大熱跑出

其實在新冠肺炎疫情之下，2020 年不少電影大作都延期甚至取消上映，當中就包括了《Marvel 方面的《黑寡婦》、DC 方面的《神奇女俠 1984》以及《007 No Time to Die》等，而作為唯一在今年於戲院上演的大作《天能 TENET》，當然毫不意外地成為排行榜首位。

由基斯杜化路蘭（右）執導的科幻大作《天能 TENET》在欠缺競爭的情況下奪得香港Google搜尋熱門電影首位（圖 Variety）

而因肺炎疫情所做就的空檔，使香港本土電影與及動畫，有空間成為 Google 搜尋的 10 大電影之一，其中在年尾極受追捧的《鬼滅之刃劇場版 － 無限列車篇》以及《數碼暴龍大冒險》系列收官之作《LAST EVOLUTION 絆》均榜上有名，且排名不差。

👇👇👇按圖即睇 Google 2020 年度 10 大熱爆電影排名，以及3大上榜動畫👇👇👇

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同場加映：《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》你可能錯過的 11 個彩蛋位

幾套在 Google 2020 年10大電影榜上有名的動畫，我們《香港01》都有撰寫有關文章，以下就為大家帶來《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》的11個彩蛋👇👇👇

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