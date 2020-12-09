香港堪輿學家李居明，去年曾建議香港人睇《龍珠》抗疫。2021年即將來到，牛年我們又應該看甚麼作品抗疫？最近大師接受本地雜誌訪問，他表示已細心研究了人氣動畫《鬼滅之刃》的內容，更將當中元素化為密碼，發現全都有助化解社會中的熱度！即睇解釋：

點解抗疫要睇《鬼滅》？4大元素同你解構👇👇

10套必睇「靈界抗疫動畫番組」👇👇

👉跟靈界有關的作品又點止得《鬼滅之刃》，馬上精選10套「靈界動漫」，睇動畫齊抗疫。

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同場加映：《龍珠》抗疫 Keep Going！👇👇

👉李居明表示《龍珠》可以繼續睇，因為「神龍」以及悟空代表的「猿」一樣可以為社會「散熱」。大家不妨去看看以下介紹的「皇室堡 x 龍珠Z」Pop Up Store！可以買神龍大毛巾，神龍亞加力膠裝飾，放在家中可以抗疫。

👉介紹場內更多商品，請看原文：皇室堡《龍珠Z》期間限定店 還原悟空菲利激鬥 場景精品率先睇

龍元素有助抗疫，一拼收看《龍珠》及以下龍動畫！👇👇

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👉原文：【新冠肺炎】李居明籲重播《龍珠》集氣抗疫．推介10部龍之動畫

同場加映：靈界題材助抗疫 一齊睇Netflix《返校》👇👇

👉《返校》台劇版已在Netflix上架，故事都跟靈界、幽靈有關，建議也要煲《返校》，為抗疫出多分力。

👉想知《返校》必識10件事，請看原文：Netflix《返校》台劇版 劇情如平行時空易迷失 睇前必知10件事