《美少女戰士 Sailor Moon》(作者：武內直子）動畫版於1992年誕生，從此以後，動畫女主角終於可以自強，不再是被害者、花瓶、等待男人救助的弱者。此作共於全球40多個國家播放過，在亞洲、歐洲都有支持者，日本NHK電視台早前舉辦「全美少女戰士Sailor Moon 動畫版大投票」，結果已公開，即睇50位最受歡迎角色排名！

今次選舉共120角色／250集劇情／80首歌曲，分成3個部份，以下是最具人氣50位角色👇👇

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第1至5位《美戰》最愛歌曲👇👇

第5位：《セーラースターソング》（Sailor Star Song）

第4位：《タキシード・ミラージュ》

第3位：《Moon Revenge》（影片為三石琴乃・富沢美智恵・久川綾・篠原恵美・深見梨加 現場版）

第2位：《乙女のポリシー》（少女的Policy）

第1位：《ムーンライト伝説》（月光傳說）

全美少女戦士セーラームーンアニメ大投票 選舉網頁（連結）

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《銀魂 The Final》電影版來年1月將借助全集中之力帶動票房，入場送「鬼滅銀魂」紀念品！同場還有20張fans二創JUMP X 鬼滅畫作。

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