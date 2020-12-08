「 If you can't beat them, join them.」打唔過《鬼滅之刃》，何不跟《鬼滅》合作？《銀魂》本來就跟《鬼滅》來自同一漫畫刊物，同樣出色亦各有捧場客，根本不存在要﹏打敗」對手這回事。《少年JUMP》很識玩，2021年1月上映的《銀魂 The Final》最終劇場版結局篇，入場就送《銀魂 x 鬼滅之刃》紀念品！

最新預告上架 萬事屋有合體技？

《銀魂 The Final》又再次以「最終決戰」做賣點，強調今次真是最終一回，相信fans也會捧場。12月5日電影公司放出最新預告，即睇內容：

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入場睇《銀魂》有《鬼滅之刃》紀念品送

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其實《無限列車篇》2021年1月應該仍未落畫，到時《無限》入場再送張吾卡見世晴親繪的「阿銀」插畫卡，相信有大量fans買飛入場。

同場加映：15款《鬼滅之刃》報紙廣告 令人感動落淚😭

不同報刊會分配到不同組合的對版大頭，配以感人對白，即睇全15款廣告

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詳細介紹文：《鬼滅之刃》最終卷發售 日本報章刊15款全版廣告 內容惹哭fans

同場睇：其實23期附錄有咩睇？

早前吾峠呼世晴以特別聲明解釋23期券末的14頁新作是錯誤宣傳，那究竟真正的新內容是甚麼：

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全文：《鬼滅之刃》第23卷有真結局？吾峠呼世晴親自解釋附錄內容有甚麼

😍😍😍23卷超多新內容！唔夠喉？回帶睇1至22卷超有愛隱藏封面😍😍😍

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同場加映：鬼滅之刃角色名一直都讀錯？禰豆子正音係泥豆子？附粵語正音教學👇

《鬼滅之刃》女主角禰豆子，原來廣東話不是讀「妮豆子」？《鬼滅》作者吾峠呼世晴的名字又怎樣念？即來上一堂「鬼滅之刃正字課」。

畀住兩個你睇先，完全版請點擊：鬼滅之刃角色名一直都讀錯？禰豆子正音係泥豆子？附粵語正音教學

同場加映：鬼滅之刃 K11期間店 10件筍貨／3個必影位👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設官方期間限定Pop-Up Store，不單只有原裝精品、BANDAI玩具figure買，更有九柱及四大主角影相區，即睇現場實況！

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