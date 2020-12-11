【開箱試玩《勇者指令》食玩 FIRE DAGWON】Super Minipla 是BANDAI食玩部的一套迷你模型系列，一般會3至4盒1組發售。除了《超級戰隊》系列，近日繼《勇者王》系列後再添食Sunrise勇者系列名作《勇者指令達高安》，首款作品是主角機警車機械人Dagwon+珍寶機機械人Fire Dagwon的3盒裝套組。

《勇者指令》食玩試玩 Part１ 組合前評優點

這套組件雖然不是MIJ日本製，但BANDAI中國廠的技術也不會太差，很多部件做了預先上色，即睇開盒。

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1號可以組合到Dagwon(警車變形機械人及3部迷你車)，而2+3號一起砌，才可以砌成巨型珍寶航機。（鍾世傑 攝）

《勇者指令》食玩試玩 Part2 組合後試有幾好玩

Fire Dagwon在組合上沒太多難度，組件尺寸做得很好，不必用「大力金剛指」去強行組合，只要細心跟說明書砌就OK。以下就直接睇睇完成後模型有幾好玩吧。

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組件分色精美．可動能力大

整體可動性比《勇者王》更出色，腳板貼地性比很多超合金魂更出色，分色也非常好，附送的sticker色水靚又柔軟，基本上跟買隻robot魂回來差不多。不過有一些夾口都比較鬆，變形時有機會散開，建議在了解結構後，部份夾口可以落膠水，之後就會玩得更開心。

Minipla模型跟足動畫比例

如果一定要找點不足，就是Fire Dagwon為了重現動畫內的纖瘦腳長身型，珍寶機跟雙手（即消防車／白車）及警車都是跟足動畫內比例（以前TAKARA DX合體玩具才是為了合體而放大了車仔比例）。有人會覺得1號警車無法放入大珍寶機體內有點那個，但我就覺得可以有兩部機一齊玩，抵！

有人會覺得1號警車無法放入大珍寶機體內有點那個，但我就覺得可以有兩部機一齊玩，抵！（鍾世傑 攝）

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