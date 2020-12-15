《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）賺錢／刷錢有很多方法，像是汽水機、拆手榴彈等，不過目前最高效率的則是賣名畫（油畫）。筆者實測速度快到20分鐘已可賺到100萬，而且你喜歡的話可按到幾百萬才收手。想輕鬆買貴車、做最貴的改造、直接買傳說級槍械等等，再無難度：