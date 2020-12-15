Cyberpunk2077電馭叛客攻略｜20分鐘賺錢速刷100萬　賣名畫新方法

遊戲動漫
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《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）賺錢／刷錢有很多方法，像是汽水機、拆手榴彈等，不過目前最高效率的則是賣名畫（油畫）。筆者實測速度快到20分鐘已可賺到100萬，而且你喜歡的話可按到幾百萬才收手。想輕鬆買貴車、做最貴的改造、直接買傳說級槍械等等，再無難度：

要用此賣畫方法刷錢，首先要注意三項事情：

1. 任務需求機智7~9（依遊戲進度有變），以及主線進度已見完 Johnny

2. 要對付lv22強敵，如主角初期太弱，建議先準備一枝狙擊槍

3. 此賺錢方式基於遊戲買賣價格出錯，日後有機會被官方修正

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