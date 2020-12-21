撰文：鍾世傑
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國際知名香港玩具品牌threezero 於尖沙嘴The One舉行figure玩具展覽「WinterFest threezero X Awesomeism」，當中會展示「Robo道 EVA初號機」為首多款2021年新作，還有品牌歷年傑作，展覽區外更有隻2.5米高1：1大黃蜂坐鎮！
身高2.5米，尺寸等如《大黃蜂》電影內由甲蟲車變形而成的Bumblebee，機身有大量舊化，非常細緻。（鍾世傑 攝）
threezero 大黃蜂 figure 性價比高。（鍾世傑 攝）
🔎放大睇1比1 🐝Bumblebee🔎
美系／日系新作名作大晒冷！👇👇
展覽分為2.5米大黃蜂坐鎮的露天大堂主區，還有3F層AWESOMEISM店 (L305 - L306)共2個展區。我們今次不以區域去分配圖片，只簡單分為日系／美系兩大類，方便欣賞。
🇯🇵日系作品🇯🇵👇👇
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🇺🇲美系作品🇺🇲👇👇
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地點：尖沙咀The ONE地面露天廣場及3樓L305 - L306
展覽日期：2020年12月19日 (六) 至 2021年2月7日 (日)
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