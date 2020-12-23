【iOS／App Store／手機Game／手遊】聖誕將至，但受疫情影響相信不少人都未能大肆活動慶祝，既然如此最佳活動自然是留在家中打機了！各遊戲平台亦相應推出聖誕優惠，iOS App Store亦不例外，大量高質遊戲打折發售，聖誕篤手機都大把嘢玩！

App Store聖誕特價範圍相當大，由Square Enix等日廠的大作Final Fantasy、Dragon Quest勇者鬥惡龍以至各種電子版Board game都有覆蓋，不同類型的玩家都找到心頭好。而其實除了遊戲之外還有不少實用App都有減價，如果在尋找實用App的話亦可留意。

按圖放大iOS App Store聖誕特價遊戲推薦：

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