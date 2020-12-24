日本動漫和動畫電影經常會在當地取材，故事發生在日本某個縣，令主角生活的地方都有機會變成景點，成為粉絲朝聖的目的地。日本最近就舉了「47都道府縣居民最喜歡的當地動漫」，正如一說到神奈川縣就想起《Slam Dunk》一樣，其他都道府縣又有什麼出名的動漫代表作呢？

Sony生命保險公司（ソニー生命保険株式会社）在日本舉行「47都道府縣別生活意識調查2020」，當中包括了解日本47都道府縣當住的居民，對出現過該地方的日本動漫中，最喜歡那一個作品。即是，調查的結果反映出47都道府縣的代表作，意義非凡。但沒想到，日本有如此多的動漫作品，居然有一個縣是沒有代表作，會不會有作者看到調查後，針對這個地方著手創作呢？

👇👇日本47都道府縣「最喜歡的當地動漫」 竟然一個地方無代表作？👇👇

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資料來源：ふたまん

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