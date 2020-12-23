Steam聖誕冬季特賣大量遊戲半價低至3折｜因為限聚令，香港人這個聖誕除了在家打機都無事可幹。PC Game電腦遊戲平台Steam正進行冬季特賣，大量遊戲半價，不少3A大作都有不俗折頭。

《尼爾：自動人形》（NieR:Automata）、《返校》（Detention）、《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creed Odyssey）、《隻狼》（Sekiro）、《控制 - 終極合輯》（Control Ultimate Edition）、《龍珠Z：格古洛》（Dragon Ball Z: Kakarot）、《邊緣禁地3》（Borderlands 3）、《死亡擱淺》（Death Stranding）、《糖豆人：終極淘汰賽》（Fall Guys: Ultimate Knockout）、《Halo》等鼎鼎大名全部有得平，低至2、3折大有Game在。廢話少講即睇：

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抵玩Games不勝枚舉，更多特價遊戲優惠（即日至明年2021年1月5日10:00am）：Steam

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同場加映👍：Epic Games聖誕限時送15隻遊戲

Epic Games 在聖誕節至年尾推出假期特賣，並由 12月18日至明年1月1日，連續15天每天送一款遊戲，不過官方就沒有公開送Game的日期及清單。

Epic Games由 12月18日至明年1月1日，連續15天每天送一款遊戲（香港01美術部製圖）

近日 Twttier 用戶@jovanmunja 曝光疑似 Epic Games 免費遊戲的名單，根據前幾天的免費遊戲對照，名單的可信性極大。如玩家不想錯過有興趣的免費遊戲，可放大下圖了解每日限免的名單，記好日子準時到 Epic Games 免費下載。

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同場再加映👍：Switch Indie World Sale獨立遊戲減價

Nintendo Switch 舉行 Indie World Sale，共 72 款獨立遊戲大減價。本身此類遊戲價錢已便宜，現在更有不少減至5折，認真抵玩。

Nintendo Switch 舉行 Indie World Sale，共 72 款獨立遊戲大減價。本身此類遊戲價錢已便宜，現在更有不少減至5折，認真抵玩（香港01美術部製圖）

以下就推介當中的10款大熱優秀作品。要注意減價是日服進行，如用港服的話需開個日服帳號切換過去。

轉日服eshop就可以購買到，購買前留意支援的語言，減價到27號止

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