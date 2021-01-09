撰文：賴浩然
最後更新日期：
《魔法少女小圓》於2011年1月首播，不經不覺已踏入10周年。官方近日就開設10周年記念網站，有小圓的新插畫以及5位重點人物包括虛淵玄、新房昭之、聲優悠木碧的感言。以下一齊看看，也回味小圓成為經典的6個成就：
👇《魔法少女小圓》10周年 5個製作者感言，以及6個成就回顧👇
+8
+8
+8
👇《魔法少女小圓》10周年 官網截圖回憶👇
+18
+18
+18
來源：《魔法少女小圓》10周年官網／wikipedia
👇👇2020年10大ACG炎上事件回顧👇👇
+5
+5
+5
👇2020全年最佳動畫 日本觀眾評分排行頭15位👇
+11
+11
+11
👇同場加映：GBF Fes 2020神還原20官方高質Cosplayer👇
【GBF Fes 2020】（碧藍幻想／Granblue Fantasy Festival 2020） 祭典於早前舉行，除了遊戲的大量情報、音樂會、送星晶石、緋緋金等極多禮物之外，亦有官方 Cosplayer 們的舞台表演，非常精彩。以下就精選約20位Coser靚相同大家分享：
+79
+79
+79
詳細文章：GBF Fes 2020｜精選20位官方高質Cosplayer 奶刀、歐羅巴神還原