魔法少女小圓10周年｜5個製作者感言　成就經典6件事庵野秀明都讚

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《魔法少女小圓》於2011年1月首播，不經不覺已踏入10周年。官方近日就開設10周年記念網站，有小圓的新插畫以及5位重點人物包括虛淵玄、新房昭之、聲優悠木碧的感言。以下一齊看看，也回味小圓成為經典的6個成就：

👇《魔法少女小圓》10周年 5個製作者感言，以及6個成就回顧👇

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👇《魔法少女小圓》10周年 官網截圖回憶👇

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來源：《魔法少女小圓》10周年官網／wikipedia

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