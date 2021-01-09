《魔法少女小圓》於2011年1月首播，不經不覺已踏入10周年。官方近日就開設10周年記念網站，有小圓的新插畫以及5位重點人物包括虛淵玄、新房昭之、聲優悠木碧的感言。以下一齊看看，也回味小圓成為經典的6個成就：