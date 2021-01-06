【2021／福袋／動漫／Eva／進擊之巨人】對日本人來說新年其中一件大事就是「福袋」，將各種隨機商品以遠低於其總值的價格出售，但購買者不可事先查看福袋裡面的內容，買不買到心頭好全憑運氣有如「抽蛋」一樣。

日本有網站為多個動漫福袋進行開箱，不知道是不是因為疫情關係令零售累積了一整年的不景氣，今年的福袋大都「大件夾抵食」，不像以往偶有屈人食死貨的「伏袋」出現。不過還是有些有趣福袋，如鬼滅之刃福袋就有幾件意味不明的商品，更有個令日本人意想不到的位！

按圖放大奇趣鬼滅之刃福袋👍👍👍

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按圖放大Eva新劇場版福袋👍👍👍

按圖放大駿河屋進擊之巨人福袋👍👍👍

按圖放大吉卜力（橡子共和國／どんぐり共和国）福袋

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按圖放大池袋Animate福袋👍👍👍

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同場加映：2020日本漫畫總銷量Top 8《鬼滅之刃》排最尾

漫畫單行本的銷量情況一直都是衡量漫畫人氣的的重要標準之一，以下為日本歷代漫畫總銷量排名８～５位：

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頭3名睇原文：《鬼滅之刃》只排最尾 冠軍當之無愧 2020日本漫畫總銷量Top 8

同場加映:《進擊的巨人》即將完結 盤點不捨它完結漫畫

2020年已經有極多名作漫畫完結，動漫傑作《進擊的巨人》宣布將於2021年4月9日推出最終回，12年連載正式完結！一齊回帶看你最捨不得完結漫畫Top 10~7位：

2020年10部不捨它完結日本漫畫😭😭😭

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頭3名睇原文：《進擊的巨人》即將完結 鬼滅、七大罪 盤點不捨它完結漫畫Top10

同場加映：《鬼滅之刃》動畫6大著名景點Wallpapers

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房超越《千與千尋》成為日本史上票房第一，TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

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睇全文：鬼滅之刃｜無限城、最終選拔等6大名場景 高清Wallpaper免費下載

同場加映：朝日電視漫畫選舉100大名單

日本朝日電視近日舉行《漫畫總選舉》節目，15萬人選出100大最愛漫畫，萬人迷《鬼滅之刃》大熱倒灶僅得第2位，冠軍誰屬？《龍珠》、《柯南》、《入樽》等長青作品，又會否被後浪追過？

後半百名單！即睇100至51位最愛漫畫

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50至第1請睇全文：鬼滅大熱屈居亞軍 海賊王排榜首 朝日電視漫畫選舉100大名單

同場加映：2020年VTuber Superchat吸金排行榜30強

2020年更是VTuber發展一大躍進的一年，不論人氣、知名度、觀看人數和吸金量都屢創新高，最近就有網站統計了今年VTuber的收入。

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睇全文：Cosplay天后enako都輸 首三位年賺過億円 2020年30大吸金VTuber