撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-06 09:00

高達模型Gunpla在1980年推出至今，已有40年歷史，究竟最銷售的10大高達模型是哪款？結果揭曉！高達成為No.1熱賣冠軍不意外，但想不到人氣角色馬沙的紅彗星渣古，銷量竟不及兩款配角機！

40年共生產7億盒！！👇👇

40年以來，萬代截至2020年4月，共生產了5.2億盒高達模型，以及1.7億盒SD高達模型，合計近7億套！當中一半外銷到世界各國。BANDAI每年都會在世界各地舉行模型創作盃賽，並選出世界冠軍。以下就是40年來，高達模型暢銷型號TOP10。

川口克己80年代只是一個熱愛砌模型的青年，後來加入BANDAI成為fans必識的icon人物。（Gundam info 圖片）

究竟邊10款高達模型最好賣？👇👇

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回帶高達模型40年歷史 80年代搶高達曾搶出禍？😱😱

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👇👇同場加映：美少女十味Cos馬茜送別橫演Gundam👇👇

橫濱高達 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 已經閉幕，水著美少女十味早前一身《高達》聯邦軍女兵造型與1：1高達合照，馬上用靚相紀念1：1可動高達的勇姿吧！

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其他高達合照：橫濱高達即將閉幕 美少女十味Cos馬茜同Gundam大量合照留念👇👇

同場加映：Metal Build高達F91 Chonicle White Ver開箱👇

詳細試玩／新舊版F91比較：👉Metal Build高達F91 Chonicle White Ver開箱 新版5大賣點完勝

同場加映：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛 4個愛玩具性感女YouTuber👇👇

近年高達模型大熱，YouTube新頻道想盡快獲得觀眾訂閱，當然要有賣點，近年流行一招，就是穿著性感打扮，介紹男性向產品，早前以「G Cup」為自我介紹的東雲うみ便是其中一個成功例子。

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全文連結：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛 4個愛玩具性感女YouTuber

👇高達Gundam最強舊人類駕駛員投票排行TOP 10 👇

5至1位請點擊原文：👉Gundam最強「舊人類」駕駛員Top10 賈圖只排第3 冠軍不是揸高達

同場加映：馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

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詳細試玩報告：👉高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手

同場加映：SD高達展覽 同場掃11款限定模型（點圖放大）👇👇

SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！

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想知11款限定版有咩款？請點擊：👉SD高達模型MEGA BOX展覽 正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG

同場加映：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10

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