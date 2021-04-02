撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

成日えなこ會悶嗎？當然不會！不過動漫女星永遠多多益善。十味以「平成最後的奇跡原石」封號出道，今年22歲，屬於日本水著女星大勢力 01 familia 家族。最大特色是樣子Cute Cute 身材好，是很適合拍Cosplay的類型，早前她去了即將閉幕的橫濱高達GUNDAM FACTORY YOKOHAMA，一身《高達》聯邦軍女兵造型與1：1可動高達合照。

十味這藝名其實甚麼意思？原來諗作Tomy（拖羅的拖、媽咪的咪），其實十味參加《週刊Playboy》的《One Piece》1000期紀念Cosplay，一人扮演了鷹眼及女帝，即睇！

👉👉十味扮女版七武海．仲有其他美圖😍😍

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BANDAI高層應該好冧身高149cm、E Cup身材的十味妹妹，不單給她「高達究修生」封號，成為高達記招常客，又在YouTube「ガンダムチャンネル」為她安排個人節目「十味のガンダムはじめちゃいました」，其中一集就是十味去見橫濱高達！

👉👉十味堅係高達迷😍😍

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妹子近日又在IG放了更多花絮圖，香港高達fans怕且沒可能親身去見橫濱高達了，臨別前來看看十味 X Gundam靚相，沒甚麼事我返去砌模型了。

👉👉十味大戰橫濱高達😍😍

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