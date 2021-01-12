CAPCOM 的狩獵動作遊戲《魔物獵人 崛起》（Monster Hunter Rise） 體驗版開放不到一週，新手還在體驗獵龍樂趣的同時，獵人則是不斷挖掘新樂趣。像是這次在任務中可以進行獵人動作的展示，就有玩家組合出了舞蹈影片，此外因為是在任天堂掌機 Switch 上推出，玩家也發掘類似《Pokemon》、《Mario Kart》的機制。

以考察研究《魔物獵人》系列知識的 Youtube 頻道「たきえい 」就利用加爾克甩尾加速的特性，由於像極了《瑪利歐賽車》 的操控，用體驗版大社遺跡的地圖進行了一場四人競速賽，搭配上後製特效，希望正式版開發團隊能夠製作這類小遊戲玩玩！

▼▼▼芒亨Rise用隨從加爾克變賽車仲放埋炸彈十足Mario Kart▼▼▼

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▼▼▼出嚟啦雌火龍！泡狐龍使用流沬攻擊！▼▼▼

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