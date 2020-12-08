《魔物獵人》電影注定失敗？15大遊戲改編電影　神作爛片一線之差

遊戲動漫
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改編自CAPCOM所發行的遊戲大作《魔物獵人》（Monster Hunter）的同名電影終在部分地區上映，讓不少網友開始討論起先前遊戲改編成電影的例子，不過在網友們討論過後，喜愛的遊戲內容躍上大銀幕似乎經常發生「毀壞經典」的慘案。

今天《DailyView網路溫度計》搜集了過去遊戲改編為電影的例子，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，究竟哪些遊戲大作經改編之後，討論度可以居高不下，又或者這些作品是網友們被認定成是「雷中之雷」還是「經典中的經典」呢？現在就跟著我們一起來看看你的愛作是不是也在榜上吧！

▼▼▼即睇其中10套遊戲改編電影，好壞參半？▼▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月01日至2020年11月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『遊戲改編電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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