在卡普空官方正式公開了預計將於 2021 年獨家登上 Nintendo Switch 平台的《魔物獵人：崛起》(Monster Hunter Rise) 以及《魔物獵人物語 2》(Monster Hunter Stories 2) 之後，都讓許多喜愛《魔物獵人》系列的粉絲們感到非常興奮。

而就在公開不久之後，卡普空也與多家日本媒體展開了一場大型聯訪，包含了日本法米通、電擊、4Gamer、Game Watch、Game Spark 都在 10 月 7 日刊登出了這篇與《魔物獵人：崛起》製作人辻本良三以及總監一瀨泰範所進行的訪談內容。

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根據多家媒體的訪談內容，《魔物獵人：世界》(Monster Hunter World) 只推出在 PS4、Xbox One 以及 PC 平台上，但不少玩家仍然希望能夠以隨身攜帶的方式遊玩《魔物獵人》，而這也成為了卡普空展開《魔物獵人：崛起》開發計畫的契機，而這款新作也因此成為了一款 Nintendo Switch 平台的獨佔作品，也會妥善利用這台主機的移動性以及魅力。

這次《魔物獵人：崛起》最重要的全新要素，就是獵人們在本作中能夠使用一隻名為「翔蟲」(Wirebug) 的蟲子來進行高速移動或是攀上牆壁和岩石等動作。

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而《魔物獵人：崛起》將會包含 14 種曾經在《魔物獵人》系列中登場過的武器種類。雖然並沒有加入新的武器類型，但製作團隊強調每種武器都能夠搭配翔蟲來使出全新的特殊技能，而駕馭這些技能絕對能夠成為獵人們討伐全新魔物的關鍵。至於《魔物獵人：崛起》這個遊戲標題，也說明了翔蟲所帶來的騰空或攀牆動作將會成為本作的一大重點。

雖然「翔蟲」的設計可能會讓不少老玩家想到卡普空的經典作品《生化指揮官》(Bionic Commando)，但卡普空在開發這款遊戲時並沒有參考該作品，而在設計上的接近也只是純粹的巧合。

而「翔蟲」的設計理念，則是遊戲團隊希望能夠打破《魔物獵人》系列過去的傳統，讓玩家們在每場戰鬥中都能夠擁有更加自由多變的選擇，同時也能夠加強獵人與魔物之間在動作上的關係。除此之外，魔物們並不會攻擊玩家的翔蟲，也無法以任何方式限制玩家無法使用翔蟲。

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《魔物獵人：崛起》開發團隊最初也仔細考量了他們該選擇的遊戲引擎，而最終選擇了 RE 引擎，並在《魔物獵人X》於 2015 年 11 月 28 日推出之後，就展開了這款遊戲的初步概念計畫，這代表《魔物獵人：崛起》其實早在 2015 年就已經開始計畫了。而在遊戲的計畫階段時中，《魔物獵人：崛起》團隊仍然不斷支援著《魔物獵人XX》的開發，也常常與《魔物獵人：世界》的開發團隊交換意見。

《魔物獵人：崛起》將會成為繼 2010 年的《魔物獵人攜帶版3rd》之後，另一款強調日系風格的系列作，而製作團隊也有意要在本作中再次呈現出該作品的風格。由於一瀨泰範也曾經擔任過《魔物獵人攜帶版3rd》的製作總監，所以不難想像為何他會有著這樣的打算，至於將在《魔物獵人：崛起》登場的新魔物，也將會啟發自一瀨泰範對於這系列日式風格的精神。然而，他們也強調並不會讓《魔物獵人：崛起》成為一款 100％ 純日系的作品。

而全新登場的隨從「加爾克」(Palamute) 則將會比艾露貓 (Palicos) 更具攻擊性。所以獵人與加爾克之間的配合，也能夠讓玩家更加輕鬆地對付部分的魔物。當然，玩家仍然能夠選擇與艾露貓一同展開討伐任務。在任務地圖的設計上，《魔物獵人：崛起》也將會如同不少 JRPG 一樣，鼓勵玩家探索每一個角落。

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以目前來說，遊戲的開發團隊目前正專注在遊戲主線故事內容的完成上，而本作的終局 (endgame) 內容也將會讓玩家忙上好一陣子。此外，開發團隊也計畫將會在遊戲上市後持續推出新的活動任務更新，就如同《魔物獵人：世界》一樣。但以現階段而言，團隊並沒有打算要推出類似《魔物獵人：世界 冰原》(MH World Iceborne) 等級的大型資料片。

身為一款即將登上 NS 主機的遊戲，玩家在《魔物獵人：崛起》中使用指定的 Amiibo 也能夠解鎖特別的裝備。而就算是來自其他遊戲的 Amiibo 也能夠給予玩家一些特殊的道具。

在這次的訪談中，製作人辻本良三也表示他目前還不知道太多關於《魔物獵人》荷里活電影版的細節，但他也強調如果有機會的話，也希望能夠與電影版展開某種形式的合作。

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而在被問到《魔物獵人：崛起》的規模時，辻本良三則表示：「我們在訪談中總是會被問到類似的問題。而我一直以來也都不會透露太過詳細的大小或時數。但我可以保證，《魔物獵人：崛起》將會有著與一般《魔物獵人》作品遊玩內容同等的規模。而《魔物獵人：崛起》的大小也並不會與其他作品有著太大的差異。」

整體而言，《魔物獵人：崛起》仍然有許多尚未公開的資訊，像是全新的魔物、地圖、故事要素等。此外，一瀨泰範也特別提到《魔物獵人：崛起》日本版預告片中出現的「百龍夜行」是在向日本民間的妖怪傳說「百鬼夜行」致敬。以上為這次《魔物獵人：崛起》訪談的重點整理。

《魔物獵人：崛起》預計將於 2021 年 3 月 26 日在 Switch 平台推出。而《魔物獵人物語2 破滅之翼》則預計將於 2021 年夏季上市。

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