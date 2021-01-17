【手遊快評師｜《最後的克勞迪亞》】2021 年第一個月已推出了數隻令人期待的遊戲，如《忍者必須死》﹑《未來戰》﹑《龍之谷新世界》等，而今次要介紹的《最後的克勞迪亞》，更是手遊快評師認為 2021 年像素風遊戲的黑馬。不論是人設﹑戰鬥畫面，還是佛心的無限次重刷首抽，都非常吸引，仍在找新手機遊戲玩？點下圖放大了解《最後的克勞迪亞》，可能這就是你正在尋找的作品。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇《最後的克勞迪亞》手遊快評👇👇

👇👇《最後的克勞迪亞》角色評價+首抽推薦👇👇

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《最後的克勞迪亞》的主線中，有大量的劇情故事，強烈建議玩家不要跳過，因為《最後的克勞迪亞》的冒險故事和人設都非常出色，而且難得在手機遊戲上聽到日系主機遊戲級數的 BGM。遊戲體驗不只有戰鬥的快感，由故事帶動的 RPG 手遊更能加深玩家的記憶，如喜歡日系 RPG 或像素風格遊戲的玩家，《最後的克勞迪亞》應該啱你。

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Switch 2021年依然強勢，好game除了3月尾有《魔物獵人崛起 MHRise》，其實由1月開始，每個月都有注目又好玩的新game，有動作有RPG，以下推介共16款Switch 必玩之作！

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