日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的少年漫畫《鬼滅之刃》在全球颳起鬼殺隊旋風，去年末更首度上映第一部劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》而掀起社會現象級觀影熱潮，目前還沒下檔之時就已經打破動畫大師宮崎駿保持長達 17 年的影史紀錄。不過動畫電影大獲成功之後，客群大的鬼滅迷中也出現了「都是動畫救了漫畫，不然漫畫畫風我看不下去」、「動畫強但漫畫原著弱」的論戰，現在就有日本網友來向大家表述鱷魚老師身為創作者的厲害之處。

原來就在 2021 新年開始之時，日本推特網友 @radiogagako 就趁著假期來介紹《鬼滅之刃》漫畫的各大角色眼睛設計其實都相當細膩，貼文寫道：「在看《鬼滅之刃》漫畫單行本時就注意到『每一個眼睛的畫法居然都不一樣？！ 』因此趁著過年假期決定好好來把漫畫描摹下來，結果發現果然每一個角色的眼睛都很不一樣，甚至沒有用塗色，全都是用線一根根畫出來的，真的很厲害！ 」仔細看下方日本網友描摹在紙上的成果，是否《鬼滅之刃》漫畫的每一個眼睛都設計得相當有特色，不用標記名字就能夠認出來炭治郎、禰豆子和我妻善逸的眼睛呢？

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最後當然還是要來揭曉每一個眼睛的角色名字，是否會覺得鱷魚老師在繪製《鬼滅之刃》的原創程度其實很厲害呢？尤其是在所有的角色眼睛並列在一起時，主人翁炭治郎的眼神設計真的特別溫柔，讓人深深感受到「暖炭」的角色特性。

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