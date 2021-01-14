受疫情影響，香港fans無法到日本橫濱山下碼頭的 Gundam Factory Yokohama（【橫濱高達工廠】）潮聖看可動高達。Twitter 攝影家 @hiro_cameras 早前在網上公開一系列超高質可動高達照片，晴天之下高達色調鮮豔得如CG動畫！

（ひろカメラ @hiro_cameras 圖片）

👉👉相比下，連Gundam Factory Yokohama 官方網頁的圖片都顯得失色：（連結）

橫濱可動高達由興建起已經引來大量網民日以繼夜追拍，硬照、影片一大堆，但從未有一輯相片，由拍攝到後期可以做到有 @hiro_cameras 這個水準，將機身上所有細節都一一拍下，才發現BANDAI製作的1：1高達，細緻到連模擬真實戰機機身上的警告標誌都一一做足！

網民りこる最初還以為是動畫圖，後來才知道是實物相片。

網民Alex B 大讚相片連機身上的「警告圖案」細節也拍到。

👉👉即睇 @hiro_cameras 靚爆高達圖輯😍😍

👉👉用咩相機影高達？📸📸

有網民問 @hiro_cameras 是用甚麼器材拍攝的，看看事主回覆：

👉👉同場睇：香港人有幾愛高達！



數百人排隊訂橫濱高達合金人龍打蛇餅！😱😱😱

12月20日有水貨鋪開訂合金高達，信和中心人龍打蛇餅排到去兆萬中心。

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睇全文 Yokohama Gundam 合金開訂 旺角人龍打蛇餅：（連結）

👉👉同場加映：1 比 1 高達行走細節

日本媒體早前被安排去「横浜港の山下ふ頭」觀看這台以 1 比 1 量身打造、高達 18 公尺的巨型高達機器人成品，透過下面影片可以看見這台機器人霸氣展現全身可動的 34 個關節，同時人們還可以進入駕駛艙模擬操控高達的快感！

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看「高達跨出歷史性那一步」的動作，簡直栩栩如生。這輛高達機器人將於 12 月 19 日正式開幕給所有遊客前往橫濱高達園區參觀，入場需要購買票券，成人票價為 1650 円，兒童為 1100 円，高達塔則為 3300 円，同時園區內當然還有買不完的周邊商品。展期至 2022 年 3 月 31 日，展期有超過一年以上的時間，所有高達迷肯定都希望疫情快點解禁了。

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👉👉現場亦有大量限定產品發售：

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ガンダムチャンネル 高達除夕直播：（連結）

同場加映：Gundam 1:1 RX-78高達橫濱行走！34個可動細節 園區周邊商品公開