2020年受疫情影響，全球居家打機及看遊戲直播的人數也大幅上升。專門統計遊戲直播數據的網站 Stream Hatchet 最近就發表報告，列出2020年全球最多觀看時數的男女直播主。當中虛擬Vtuber兔田Pekora竟打進女子組的第4位：