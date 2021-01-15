最多觀看時數女播主TOP5　冠軍玩Among US上位　日本Vtuber上榜

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2020年受疫情影響，全球居家打機及看遊戲直播的人數也大幅上升。專門統計遊戲直播數據的網站 Stream Hatchet 最近就發表報告，列出2020年全球最多觀看時數的男女直播主。當中虛擬Vtuber兔田Pekora竟打進女子組的第4位：

繼桐生可可 SuperChat 世界第一之後，今次輪到 Pekora 偏受世界觸目（直播截圖）

👇2020年最多觀看時數 全世界 TOP5 女直播主👇

👇Jinnytty 企鵝妹 IG 精選靚相👇

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Jinnytty 企鵝妹Twitch/YouTube

👇兔田 Pekora 直播封面圖👇

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PekoraYouTube

👇Saddummy IG 精選靚相👇

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SaddummyTwitch/YouTube

👇Pokimane IG 精選靚相👇

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PokimaneTwitch/YouTube

👇Valkyrae IG 精選靚相👇

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ValkyraeYouTube

👇同場加映：伊織萌 X 萊莎新相 & 官網真人化截圖👇

【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：

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詳細文章：伊織萌神還原萊莎鍊金工房　遊戲官網變真人　瞓身Cosplay超吸睛

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