撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-01-24 08:01

【手遊快評師｜《三國志・戰略版》】近期風靡港台的手機遊戲，一定會數到《三國志・戰略版》，很難能在手遊上看到戰略性如此高的作品。有部分玩家可以也因為熱潮入坑，但被一開始的「農埸」玩法嚇走，其實只要過了新手期後，資源州爭奪戰才是遊戲正式開始。今次就等快評師話你知，《三國志・戰略版》到底有多令人上癮。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

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【天竺鼠車車】2021動畫霸權番已定！下套《鬼滅》不是《咒術迴戰》，跑出的是YouTube短片《PUI PUI 天竺鼠車車》（PUI PUI モルカー）！這部由可愛毛毯公仔主演的3分鍚短片高毒性超洗腦，近日在港／日兩地YouTube爆紅，日本Twitter已出現大量MEME圖洗版，連香港知名插畫家咳神都玩埋一份，即睇你有所不知的鼠鼠5件事！

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