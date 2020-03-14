1/60 鐵甲萬能俠 infinity 模型 上色完成開箱報告 16吋大勁抵玩

BANDAI推出1/60模型 鐵甲萬能俠 Mazinger Z INFINITY Ver. （電影版），完成後足足16吋高！幾百蚊就可以組裝一隻極巨大的萬能俠，閃令令有如放大版Metal Build，非常抵玩！

（鍾世傑 攝）

喜歡高達的朋友，都想砌盒PG 模型，喜歡鐵甲萬能俠 Mazinger Z的人，則自細就想要一隻超巨型的超合金、大膠萬能俠鎮一鎮玩具櫃！不過這類萬能俠大型玩具，定價動輒就2千起跳，非人人能買。

大大盒、大大隻！（胡劍威 攝）

BANDAI今次以塑膠模型去製作大比例的鐵甲萬能俠 Mazinger Z，完成後高度達16吋／42cm，比PG RX-78 還要巨型！而且模型的膠料帶有金屬感，更有發光LED眼、半透明「高熱火焰」胸甲，完成後真的有種超合金feel，埋單不過700多元，B財團好波、德政！

完成後第一個感覺是爽！好大隻！這款鐵甲萬能俠的優點就是完成後非常巨型，足足比1／144那個版本大1倍以上，有425mm高，而噴射飛船的雙翼展開後，更有500mm闊。不扮年輕，會買鐵甲萬能俠的多數是老鬼吧，用大人手將它舉起，會想起小時候用小手掌拿起小合金扮飛時的回憶呢。

紅色的雙翼非常有型（鍾世傑 攝）

噴射飛船的翼闊幾乎有50cm長。（鍾世傑 攝）

發光頭型到爆

全隻1／60萬能俠，最細膩、最多件就是頭部，頭盔銀／黑色分了件，它附送一粒LED燈，用2粒LR41水銀電池推動；點著後，雙眼、雙角，以及朋友號的合體位置都能發光燈色光！所以，開工前記得買電，完成後不能即時點燈，樂趣減半呢！

全隻1／60萬能俠，最細膩、最多件就是頭部。（鍾世傑 攝）

朋友號的合體位置都能發光燈色光！（鍾世傑 攝）

超可動！高熱火焰 鐵甲飛拳樣樣做到

它的手、雙可動性都不俗，雙手甚至可做到超過110度摺合，很滿意。唯鐵甲飛拳的joint太短，把玩時很易掉下來，高熱火焰放射板阻礙雙手活動令胴體駁雙膊的拉出式關節形同虛設，是比較不滿的地方。

雙手提高、前臂內摺近130度，非常好扭！做出鐵甲飛拳發射動作。（鍾世傑 攝）

雙手提高、前臂內摺近130度，非常好扭！做出鐵甲飛拳發射動作。（鍾世傑 攝）

上臂駁拳頭位本來是有短柱型駁位，模型另付組件可將之遮蓋，發射鐵甲飛拳時更有型。（鍾世傑 攝）

高熱火焰放射板雖然會阻礙雙手向胸前提起，但使用了透明紅部件，好型！（鍾世傑 攝）

加裝部件後可以做成這個發射刺針飛彈的動作。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

換裝後可在鐵甲飛拳上加4把刀，使出Iron Cutter。（鍾世傑 攝）

飛拳可拆甲換飛刀，如果有可動手指就更正斗。（鍾世傑 攝）

要注意重點及不滿

它的組件非常簡單，細件不多，素組最快4小時左右就能完成。再者，筆者在製作1/60 鐵甲萬能俠前剛完成了MG FAZZ，比較起來萬能俠真是單手砌都無難度！但整個過程中，有一個非常易出錯的組裝步驟是腳板，非常大機會漏裝PC1軟膠件而變成軟腳蟹無法直立……但其腳板一旦組裝後非常難拆開，所以絕對要小心！

腳板組件很容易在組裝時漏裝PC1軟膠件，絕對要小心！（鍾世傑 攝）

個人覺得背部入電位設計明顯失敗，無法在安裝噴射飛船後開電箱。

背部開甲入電開燈位設計失敗，安裝飛翼後竟無法開電箱。（鍾世傑 攝）

始終是塑膠模型，且上身結構比較複雜，所以本身上重下輕，加裝背翼後，玩具很容易會向後墜，好在套件有跟一對「拖鞋」部件，令後腳板加長而不至後傾，算是為設計失誤「補鑊」。（有技術可在雙腳落鉛加重）

套件有跟一對「拖鞋」部件，令後腳板加長，安裝了噴射飛船後也至後傾。（鍾世傑 攝）

總結：一定要上色！