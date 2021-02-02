Gundam高達最想駕駛機體TOP10　第4是男人浪漫　突擊自由非冠軍

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Gundam 高達機動戰士系列的機體多如繁星，除了高達之外亦有像渣古、老虎、AEU、末日號角等非常多系列。如果說最想駕駛哪一部MS（Mobile Suit）的話，最近日本Futaman就舉行了一個投票排行榜，一齊看看當中的TOP10名單：

👇最想駕駛Gundam高達機體投票 TOP10排名👇

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👇Gundam機動戰士歷代主角　最強駕駛員TOP10排名👇

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👇日本神人砌 Lego 高達0083戰艦 5大必睇位👇

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👇👇另一位神人 神級超精細微縮自護軍所羅門基地👇👇

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