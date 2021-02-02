撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-02-02 18:29

Gundam 高達機動戰士系列的機體多如繁星，除了高達之外亦有像渣古、老虎、AEU、末日號角等非常多系列。如果說最想駕駛哪一部MS（Mobile Suit）的話，最近日本Futaman就舉行了一個投票排行榜，一齊看看當中的TOP10名單：

👇最想駕駛Gundam高達機體投票 TOP10排名👇

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👇Gundam機動戰士歷代主角 最強駕駛員TOP10排名👇

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👇日本神人砌 Lego 高達0083戰艦 5大必睇位👇

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👇👇另一位神人 神級超精細微縮自護軍所羅門基地👇👇

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詳細文章：高達GUNDAM神人4年砌自護所羅門微縮模型 基地魔霸細節網民讚嘆

👇同場加映：鯊魚 Gura 200萬Subscribe 爆紅8大原因👇

【鯊魚 Gura（古拉）】Vtuber 虛擬偶像近年大爆發，Hololive成員更是如日中天。當中最驚為天人的就非鯊魚Vtuber Gawr Gura莫屬。她繼首位Hololive成員突破100萬訂閱之後，最近更突破了200萬之數，出道不夠半年(上年9月出道)已經是全世界Vtuber排名第二位，直迫出道4年多的元祖級Vtuber絆愛。為何Gawr Gura那樣紅？以下同大家了解一下：

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詳細文章:Gura鯊魚Hololive Vtuber 出道半年破200萬訂閱 拆解爆紅8原因