撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-01-27 20:27

【巴蘭的異想奇境 Balan Wonderworld】是由大島直人的ARZEST開發，找來超音鼠之父中裕司，聯合SQUARE-ENIX製作的動作遊戲。此作有點超音鼠加Nights的味道，不過實際玩下去實在令人感到與時代脫節及失望，以下同大家提供試玩版評測：

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雖然數了很多缺點，不過此作也有些優點的，便是遊戲可以雙打配合，方便一口氣去到高處以及遊戲音樂的確非常悅耳。而12個世界的角色劇情也似乎各有勵志位，或者會是個能令兒童正面成長的勵志遊戲？關卡設計方面也普通未見突出，不過Demo只玩到5版未能作準。

遊戲將於1月29日凌晨1時提供PS4/PS5/Switch/Xbox One/Xbox SX及Steam的試玩版下載，有興趣可先試試看。遊戲正式版總共有12個World，Demo可玩到World1的3關及World4與World6的1關。

👇《巴蘭的異想奇境》更多官方圖片👇

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