天竺鼠車車識食菜／75cm高鐵甲萬能俠 ／SHF聖刃　2月必買6款玩具

遊戲動漫
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2月撞正農曆新年、情人節，使費必不少，然而玩具仍然要玩，且要買得更一擊即中，以下6款是《香港01》科技玩物頻道推介的吸引之作！必推《天竺鼠車車》首批玩具，還有SHF《幪面超人SABER》(聖刃)首隻Figure！

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75cm鐵甲萬能俠官方宣傳片

原來用《反斗奇兵》Benson喇叭睇電影，效果好搞笑！

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