撰文：鍾世傑
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2月撞正農曆新年、情人節，使費必不少，然而玩具仍然要玩，且要買得更一擊即中，以下6款是《香港01》科技玩物頻道推介的吸引之作！必推《天竺鼠車車》首批玩具，還有SHF《幪面超人SABER》(聖刃)首隻Figure！
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75cm鐵甲萬能俠官方宣傳片
原來用《反斗奇兵》Benson喇叭睇電影，效果好搞笑！
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玩具、figure、超合金、高達模型，以下7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。
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其他6間推介toy shop介紹：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介
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