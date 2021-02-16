撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-16 17:58

《鬼滅之刃》為紀念動畫版推出兩周年，早前（2月14日）日本網台AMEBA TV舉行《鬼滅祭ONLINE》直播，除公開電視動畫第二季《遊郭篇》，幾位《鬼滅》聲優還試玩了PS5／PS4格鬥遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》（鬼滅の刃ヒノカミ血風譚），當中的過程超搞笑，兩大聲優竟然因為爭用禰豆子而鬧翻？一起看看發生什麼事。

四位主角集一堂，花江夏樹（炭治郎）、下野紘（我妻善逸）試玩格game。

改篇自吾峠呼世晴同名動畫《鬼滅之刃》的《火之神血風譚》，由開發出名作《火影忍者 究極風暴》的CyberConnect 2製作，玩家可以從動畫中登場的角色裡自由挑選兩名自己喜歡的角色來使用，招式爽快，而且畫面跟足動畫，又有原裝配音，絕對是Fans必玩。

+ 3 + 3 + 3

花江夏樹一直有做打機直播，而且玩遊戲技術高超，其自家YouTube channel更不時請《鬼滅》配音組成員客串，下野紘（我妻善逸）也有上過去玩。直播中Game廠讓幾位配音員率先試玩Demo，花江夏樹、下野紘竟然爭用禰豆子，對戰時毫不留手，難道打出真火？

（由於《鬼滅祭ONLINE》為Ameba TV收費節目，本文只將精華截圖解釋，未能轉載原片。）點擊圖片放大看：

+ 32 + 32 + 32

同場加映：《鬼滅之刃》第二季遊郭篇3大看點分析

《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」電視動畫新預告片已公開！音柱宇髓天元以及新敵人上弦之六霸氣現身！即睇「吉原遊郭篇」3大看點分析！

其他2個points請點擊原文收看：《鬼滅之刃》第二季遊郭篇3大看點分析 音柱、上弦之六背景揭開

同場睇：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里

《鬼滅之刃》是女主角「禰豆子」配音員鬼頭明里接受宣傳訪問時，大爆最初為禰豆子配音時有甚麼難處，聲演一個被竹筒封嘴的女生有何趣事及秘訣。

+ 23 + 23 + 23

原文收看：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？｜數碼女神