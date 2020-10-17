《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里　真係咬住轆竹配音？｜數碼女神

電影《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場版10月16號日本上映，同時亦是女主角「禰豆子」配音員鬼頭明里的生日！早前她開設IG戶口，7日吸14.5萬followers，人靚聲甜的她，在接受電影宣傳訪問時，大爆最初為禰豆子配音時有甚麼難處，聲演一個被竹筒封嘴的女生有何趣事及秘訣。

呢位禰豆子咁巨型，相信鬼頭明里沒可能收她入木箱孭上身。（IG@kitoakari_staff）

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鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

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🧑‍🎤鬼頭明里唱得兩咀🧑‍🎤

鬼頭明里憑《鬼滅之刃》女主角竈門禰豆子奪得《NEWtype動畫大賞》女性聲優獎冠軍，原來也幾唱得，2019年10月16日亦正式以歌手身份出道，首張單曲〈Swinging Heart〉曾登上ORICON榜 11 位。

😱畫畫都掂點夠你玩😱

原來鬼頭明里曾經以成為畫師為目標，曾在東京攻讀相關課程，後因不想造成雙親經濟負擔而放棄，熱愛動畫的她終決定以另一身份入行，曾為自己配音的動畫《調教咖啡廳》畫插圖，連畫家「和泉 Tsubasu」都大讚！

《調教咖啡廳》第 2 話「百合同人圖」出自鬼頭明里之手。（《調教咖啡廳》截圖）

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