Pokemon GO Tour關都慶典　出現機率/孵蛋/傳說團體戰　8要點整理

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-20 07:00

「Pokemon GO Tour：關都地區」活動將於2月20日舉行。GO Tour結束後，由2月21日起一連七日更有「關都慶典」活動，持續到2月27日Pokemon Day！有甚麼寵物出現率提高？寶可蛋可孵化甚麼精靈？團體戰有甚麼安排？即睇「Pokemon GO Tour 關都慶典８大要點」分析。

Pokemon GO Tour 關都慶典

活動日期：2021年2月21日（星期日）10:00 至 2021年2月27日（星期六）20:00

即睇Pokemon GO Tour 關都慶典8大活動內容：

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如今20歲左右的日本孩子，不少都是打《Pokemon》手提機遊戲長大，比如日本女團櫻坂46的皇牌成員森田ひかる（森田光），就是《鑽石／珍珠》世代小孩，家中儲了大量毛公仔，更很喜歡畫Pokemon畫，最近官方電視節目《ポケモンの家あつまる？》就請了她上去玩遊戲：

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